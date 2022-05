Convocati Sassuolo per il Bologna: diversi assenti per Dionisi. I giocatori a disposizione del tecnico neroverde

In vista del match di domani del Sassuolo contro il Bologna, 37^ giornata di Serie A TIM in programma allo Stadio Dall’Ara alle ore 12, Dionisi ha convocato i seguenti calciatori: out Toljan, Harroui, i lungodegenti Romagna e Obiang e lo squalificato Kyriakopoulos.

PORTIERI

24 Giacomo SATALINO

Giacomo SATALINO 47 Andrea CONSIGLI

Andrea CONSIGLI 56 Gianluca PEGOLO

DIFENSORI

5 Kaan AYHAN

Kaan AYHAN 6 ROGERIO

ROGERIO 13 Federico PELUSO

Federico PELUSO 17 Mert MULDUR

Mert MULDUR 21 Vlad CHIRICHES

Vlad CHIRICHES 31 Gian Marco FERRARI

Gian Marco FERRARI 44 Ruan TRESSOLDI

CENTROCAMPISTI

4 Francesco MAGNANELLI

Francesco MAGNANELLI 8 Maxime LOPEZ

Maxime LOPEZ 10 Filip DJURICIC

Filip DJURICIC 16 Davide FRATTESI

Davide FRATTESI 23 Hamed TRAORE

Hamed TRAORE 97 Matheus HENRIQUE

ATTACCANTI