Convocati Verona, le scelte di Zanetti per il match contro l’Atalanta della 14a giornata di Serie A! Le decisioni del tecnico e il rientro importante in centrocampo: la lista

Hellas Verona News
Convocati Verona, le scelte di Zanetti per il match contro l’Atalanta della 14a giornata di Serie A! Le decisioni del tecnico: la lista
Paolo Zanetti, allenatore dell’Hellas Verona, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l’Atalanta, in programma domani, sabato 6 dicembre, alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi. Un match importante per i gialloblù, che arrivano da un inizio di stagione difficile e sono chiamati a risollevarsi.
Assenze e rientri
In vista della partita, Zanetti dovrà fare a meno di Bradaric, Serdar, Suslov e Akpa-Akpro, tutti fermi per infortunio, mentre Gagliardini non sarà disponibile a causa di una squalifica. Buone notizie, invece, per il tecnico scaligero, che ritrova Kastanos dopo un periodo di assenza. Nonostante le difficoltà, soprattutto a centrocampo, il Verona cercherà di mettere in campo tutte le sue forze per fronteggiare la formazione bergamasca.
Di seguito la lista dei convocati del Verona:
Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo
Difensori: Oyegoke, Frese, Nunez, Valentini, Belghali, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Fallou
Centrocampisti: Yellu, Kastanos, Harroui, Bernade, Niasse, Al-Musrati,
Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera, Ajayi
