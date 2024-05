Copa America 2024, l’annuncio del cartellino rosa: il regolamento e come verrà utilizzato

Nella Copa America 2024 farà il suo esordio il cartellino rosa: cos’è e come funziona la nuova regola della CONMEBOL

La Copa America 2024, che si svolgerà quest’estate negli Stati Uniti, potrebbe segnare un nuovo inizio dopo l’annuncio di una nuova implementazione a livello regolamentare: ovvero quella del cartellino rosa.

La CONMEBOL ha annunciato questa novità regolamentare, che permetterà alle squadre di effettuare un cambio in più, rispetto ai cinque consentiti, per i casi in cui un calciatore abbia corso il rischio di subire un trauma cranico e una commozione cerebrale. In questo caso anche la squadra avversaria avrà diritto a una sostituzione ulteriore e non andrà a sostituire nessuno slot a patto che non venga fatto un doppio cambio.