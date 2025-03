Copa Libertadores, senza Brasiliane sarebbe come... scoppia la polemica sulle frasi del presidente della CONMEBOL Dominguez - ecco cosa ha detto

Copa Libertadores, polemica in Brasile per le parole del presidente della CONMEBOL Dominguez: «Senza le brasiliane? Sarebbe come…» il paragone fa infuriare i verdeoro

In Sudamerica si scatena la protesta furente del calcio brasiliano contro il presidente della CONMEBOL, federazione calcistica sudamericana, Alejandro Dominguez. Rispondendo ad una domanda di alcuni giornalisti su come sarebbe la Copa Libertadores senza le squadre brasiliane, il presidente ha risposto: «Come Tarzan senza Cita. Impossibile».

Una scelta di parole che ha fatto imbestialire la federcalcio e il governo brasiliano per il paragone razzista. «L’espressione che ho usato è una frase popolare e non ho mai avuto intenzione di sminuire o squalificare nessuno» ha risposto Dominguez alle polemiche scoppiate e non ancora sopita: i ministeri dello sport e dell’Uguaglianza Razziale brasiliani hanno firmato, come riportato da Sport Face, una nota con cui condannano con i termini più forti le parole del presidente della CONMEBOL