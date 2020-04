La Coppa d’Africa si disputerà in estate a partire dal 2023: l’annuncio ufficiale del segretario generale della CAF

La Coppa d’Africa tornerà a essere disputata in estate a partire dal 2023, adattandosi così al calendario internazionale come avvenuto nell’ultima edizione giocata tra giugno e luglio in Egitto.

Ad annunciarlo è stato il segretario generale della CAF Abdelmounaim Bah. Tuttavia, la prossima manifestazione è prevista a gennaio 2021 a causa del clima del Camerun.