Coppa d’Africa al via! Il Marocco vince all’esordio e apre al meglio la competizione. Oggi in campo tre partite con diversi “italiani” possibili protagonisti

Coppa d’Africa al via! Il Marocco vince all’esordio contro le Isole Comore di Stefano Cusin grazie a Diaz ed El Kaabi. Oggi tre gare

È iniziata la Coppa d’Africa e il match inaugurale ha visto il successo dei padroni di casa del Marocco contro le Isole Comore allenate dall’italiano Stefano Cusin. Allo stadio di apertura, la squadra guidata da Walid Regragui si è imposta 2-0, indirizzando la gara nella ripresa.

A decidere l’incontro sono state le reti di Brahim Diaz al 55’ e di Ayoub El Kaabi al 74’. In campo per tutti i 90 minuti Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, mentre Achraf Hakimi, terzino del PSG, è rimasto in panchina: convocato, ma ancora in fase di rientro dopo un lungo infortunio.

Oggi tre partite e tanti “italiani” in campo

Dopo l’apertura di ieri, il programma odierno propone tre gare: Mali Zambia, Sud Africa Angola ed Egitto Zimbabwe. Riflettori puntati su diversi giocatori con legami alla Serie A.

Per il Mali possibili protagonisti Lassana Coulibaly (Lecce), Woyo Coulibaly (Sassuolo) e El Bilal Touré, ex Atalanta. Nello Zambia attesi Joseph Liteta del Cagliari e Lameck Banda del Lecce, anche se non certi della titolarità.

In Sud Africa Angola possibile spazio per M’Bala Nzola, Mário Luvumbo e Kialonda Gaspar. Nell’ultimo match di giornata non sono attesi calciatori di Serie A, ma dovrebbe essere regolarmente in campo Mohamed Salah, stella dell’Egitto.