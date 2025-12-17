Convocati Coppa d’Africa 2025, chi è stato chiamato per la competizione? Ecco la lista attuale

Convocati Coppa d’Africa 2025: le squadre pronte per il grande appuntamento

La Coppa d’Africa 2025, in programma dal 21 dicembre, si avvicina e tutte le squadre stanno completando gli ultimi preparativi per il torneo. L’apertura ufficiale del campionato africano vedrà il Marocco affrontare le Comore nel match inaugurale. La competizione, che si svolgerà in Costa d’Avorio, vedrà 24 nazioni partecipanti, ognuna delle quali ha già reso pubbliche le proprie liste dei convocati Coppa d’Africa.

Nel Gruppo A, il Marocco ha chiamato giocatori di alto livello come Achraf Hakimi (PSG) e Sofyan Amrabat (Betis Siviglia), pronti a guidare la squadra. Anche le squadre di Mali, Zambia e Comore sono pronte a scendere in campo con le rispettive stelle, tra cui il portiere Yassine Bounou del Marocco e Patson Daka, bomber della Zambia.

Il Gruppo B include l’Egitto, che si affida ancora una volta a Mohamed Salah (Liverpool) per puntare alla vittoria. Anche il Sudafrica e l’Angola si preparano a sfidarsi, con nomi di spicco come Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns) e Zito Luvumbo (Cagliari).

Nel Gruppo C, la Nigeria si presenta con una rosa ricca di talenti internazionali come Victor Osimhen (Galatasaray) e Ademola Lookman (Atalanta), mentre la Tunisia conta su giocatori esperti come Ellyes Skhiri (Eintracht Francoforte) e Yassine Meriah (ES Tunis).

Nel Gruppo D, il Senegal, campione in carica, punta su Sadio Mané (Al Nassr) e Kalidou Koulibaly (Al Hilal), con la DR Congo che si affida a Chancel Mbemba (Lille) per provare a sorprendere.

Il Gruppo E vedrà l’Algeria di Riyad Mahrez (Al Ahli) e l’Ivory Coast di Wilfried Zaha (Charlotte) lottare per la supremazia. Infine, il Gruppo F si prospetta equilibrato, con il Camerun di Bryan Mbeumo (Manchester United) e il Gabon di Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia) pronti a dominare.

Con tutte queste star in campo, il calcio africano promette spettacolo e grande competitività. Le squadre sono pronte per lanciare la sfida, e i convocati Coppa d’Africa sono più motivati che mai a portare la loro nazione sulla vetta del continente.

