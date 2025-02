Il Newcastle vola in finale di Coppa di Lega, battuto l’Arsenal. Questa sera Liverpool Tottenham: Reds favoriti, ma all’andata hanno vinto gli Spurs

Coppa di Lega: Newcastle prima finalista dopo la vittoria con l’Arsenal: questa sera il Liverpool sfida il Tottenham in semifinale

Il Newcastle hanno raggiunto la finale di Coppa di Lega: ieri sera le Magpies hanno battuto l’Arsenal hanno confermato a St. James Park il 2-0 dell’andata a Londra: stesso risultato in casa al ritorno, con i gol di Murphy e Gordon.

Questa sera si decide la seconda finalista in Liverpool Tottenham: i Reds sono i favoriti per la vittoria ma gli Spurs, in crisi in campionato, hanno vinto all’andata e cercheranno con tutti i modi di raggiungere la finale, per portarsi a casa un trofeo che in bacheca manca da più di vent’anni. Di seguito le probabili formazioni.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Quansah, van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Diogo Jota. All. Slot.

TOTTENHAM (4-3-3): Kinsky; Porro, Danso, Gray, Spence; Bissouma, Bentancur, Bergvall; Kulusevski, Richarlison, Son. All. Postecoglou.