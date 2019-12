Coppa Italia, Cagliari Samp: un’assenza di lusso nei convocati di Ranieri

Coppa Italia, dopo il campionato Cagliari e Sampdoria tornano a sfidarsi questa sera. I convocati del tecnico dei blucerchiati

Continuano gli impegni di Coppa Italia per le squadre di Serie A. Questa sera sarà il turno di Cagliari e Sampdoria. Mister Ranieri ha diramato la lista dei convocati in vista della gara: non ci sarà Quagliarella, autore di una doppietta nell’ultimo match di campionato.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Chabot, Ferrari, Murillo, Murru, Regini.

Centrocampisti: Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Caprari, D’Amico, Gabbiadini, Maroni, Rigoni.