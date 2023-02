Coppa Italia e Europa League: la doppia missione di Allegri con la Juve

Dopo la sentenza in campionato l’obiettivo della Juve e di Massimiliano Allegri, resta quello di provare a portare a casa i due trofei

La Coppa Italia rappresenterebbe il pass certo per l’Europa League, qualora dovesse sfuggire il sesto posto in campionato. Obiettivo importante e su cui i bianconeri hanno punto tutto e vogliono provare ad arrivare fino in fondo anche se sul cammino fino alla finale ci sarà l’Inter di Inzaghi. La vittoria contro la Lazio ha ridato fiducia alla squadra dopo la sconfitta di Monza e ora la testa è tutta sulla competizione. Giocare ogni tre giorni non sarà semplice per i bianconeri che dovranno anche vedersela in Europa League, altro tassello fondamentale per chiudere una stagione in maniera positiva.

Capitolo Europa League. L’Europa è importante. Da una parte le italiane non vincono nella competizione da troppi anni (ultima volta fu il Parma alla fine degli anni ’90) e dall’altra c’è il pass per la Champions League. La Juventus punta proprio a questa seconda opzione per cercare di entrare comunque nell’olimpo delle più grandi dalla porta sul retro. Sarebbe un traguardo importante e non così impossibile se Allegri dovesse recuperare tutti i suoi top player al 100%. La Juventus ha questa doppia missione per cercare di chiudere una stagione positiva sul campo e negativa, almeno per il momento, nelle vicende extra campo. La squadra sembra essere compatta soprattutto nella ricerca del doppio obiettivo, la scalala non sarà semplice ma i bianconeri hanno il dovere di provarci fino alla fine per restare agganciati al sogno Champions League . Massimiliano Allegri ha questa doppia missione in attesa di capire cosa succederà con la penalizzazione di -15 punti subita in Serie A. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.