Non il pubblico della grandi occasioni sugli spalti di San Siro per la sfida tra Inter e Cagliari, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il dato sugli spettatori non è notevole, ma in linea con le aspettative trattandosi di una partita infrasettimanale: sono 28.914 i tifosi presenti.