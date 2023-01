Inter-Parma, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia

Questa sera l’Inter affronterà il Parma in Coppa Italia per la sfida che vale gli ottavi di finale della competizione, le probabili formazioni della partita

COME ARRIVA L’INTER – I nerazzurri dovranno fare i conti con le assenze. Da Handanovic a Lukaku passando per lo squalificato Brozovic e gli acciaccati Barella e Cahlanoglu. Tra turnover e qualche conferma Inzaghi ha in mente un undici particolare per la sfida agli emiliani. In porta ci sarà Onana. Davanti a lui con Bastoni anche De Vrij e D’Ambrosio. In mediana Asllani vertice basso con Gagliardini e Mkhitaryan mezzali. Sulle fasce Dumfries e Gosens, mentre davanti Lautaro e Correa.

COME ARRIVA IL PARMA – Prima partita dell’anno per la squadra di Pecchia che ha recuperato qualche acciaccato rispetto alle ultime sfide del 2022. In porta ci sarà il ritorno di Buffon, mentre davanti a lui la solita difesa a quattro: Delprato, Osorio, Valenti e Oosterwolde. In mediana Juric ed Estevez con Vazquez, Man e Bernabè a supporto dell’unica punta Inglese.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Inter (3-5-2): Onana, D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens, Lautaro, Correa. All.Inzaghi

Parma (4-2-3-1): Buffon, Delprato, Osorio, Valenti, Oosterwolde, Juric, Estevez, Bernabé, Vazquez, Man, Inglese. All.Pecchia