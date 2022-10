Coppa Italia, Thiago Motta: «La difesa è molto importante per me»

Le parole di Thiago Motta alla vigilia dell’impegno di Coppa Italia: «Le parole di Thiago Motta alla vigilia dell’impegno di Coppa Italia: «Tutti stanno facendo bene»

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno di Coppa Italia per il Bologna contro il Cagliari. Di seguito le sue parole sul reparto arretrato.

DIFESA – «La difesa è molto importante per me, devono essere concentrati e capire cosa fa il compagno di reparto. Mi preoccupano poco perché tutti stanno capendo cosa devono fare in fase di costruzione e anche quando difendono, devono essere intelligenti per capire quando aggredire e quando restare compatti. Tutti stanno facendo bene, Sosa ha fatto bene con la Juve, Lucumi si sta allenando bene come Soumaoro e Bonifazi.. Posch ha fatto bene da terzino. I difensori sono responsabili e disponibili e quindi è il reparto che mi preoccupa meno».