Cordaz Inter, è ufficiale: l’annuncio dell’agenzia del portiere

Ufficiale l’accordo tra l’Inter e Cordaz: il comunicato dell’agenzia che cura gli interessi del portiere classe ’83

In attesa dell’ufficialità dell’Inter, l’agenzia che cura gli interessi di Alex Cordaz ha reso noto l’accordo tra il club nerazzurro e il portiere per il ritorno a Milano. L’ormai ex giocatore del Crotone ha firmato un contratto annuale fino al giugno 2022 con la società campione d’Italia.

Cordaz in mattinata aveva svolto le visite mediche tra Humanitas e Coni, prima dell’arrivo in sede per la firma sul contratto con l’Inter. Nel post pubblicato dalla Quan Sports Management, anche una foto pubblicata con gli agenti e l’estremo difensore classe ’83 all’interno del quartier generale nerazzurro.