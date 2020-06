Cordoba: «Rifiutai il Real Madrid, volevo solo l’Inter»

Cordoba, l’ex calciatore dell’Inter ha svelato un curioso retroscena sulla trattativa che poi lo portò a Milano

Ci sono tanti giocatori che sono stati i simboli dell’Inter del triplete del 2010. Tra di loro c’è anche Cordoba che ai microfoni di Sanlorenzoprimero.com ha svelato un retroscena di mercato molto curioso. Ecco le sue parole.

«Quando giocai l’ultima partita con il San Lorenzo, ero già in trattativa con l’Inter e tutti sapevano del mio futuro, i tifosi erano pronti a fare una colletta per non farmi andare via. A Buenos Aires io e mia moglie ci trovavamo molto bene, ma poi l’interesse dell’Inter rese la scelta molto più facile. Il Real Madrid mi fece un’offerta importante. Il rapporto tra i due club era ottimo e mi dissero che gli spagnoli avrebbero pagato di più rispetto all’Inter e mi avrebbero offerto un contratto migliore. Io dissi al presidente che nessuno mi avrebbe fatto cambiare idea, volevo solo l’Inter».