Cordoba Venezia, l’ex INTER annuncia l’ADDIO al club: la lettera pubblicata sui social è COMMOVENTE

Cordoba Venezia, l’ex INTER annuncia l’ADDIO al club: la lettera pubblicata sui social è COMMUOVE i tifosi

Ivan Cordoba, tramite una lettera pubblicata su Instagram, ha voluto annunciare l’addio al Venezia. Di seguito le sue parole, piene d’emozione.

LA LETTERA – «Ripongo i miei più sinceri ringraziamenti al Presidente Duncan Niederauer per la fiducia che ha riposto in me tre anni fa, nell’inverno del 2021, permettendomi di entrare a far parte del Consiglio di un club prestigioso come il Venezia. È stato un periodo bellissimo, di grande crescita personale, durante il quale abbiamo attraversato momenti più e meno belli. Lascio, comunque, con la gioia di aver raggiunto un grande risultato come la promozione in Serie A e aver conquistato la finale con la squadra Primavera. Rinnovo i miei ringraziamenti al Presidente, alla squadra, allo staff tecnico e alla società intera. Ringrazio, inoltre, il Sindaco e tutte le istituzioni che ci hanno sostenuto in questo percorso e, naturalmente, i magnifici tifosi che sono sempre stati al nostro fianco. Sempre e comunque, forza Venezia! Con affetto, Iván Ramiro Córdoba»