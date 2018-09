Coreografia Inter-Tottenham, spettacolo Champions: «We are back» – FOTO

Coreografia Inter-Tottenham, ecco lo spettacolo del Meazza prima del fischio d’inizio della sfida di Champions League

Coreografia Inter-Tottenham, «We Are Back» recita lo striscione esposto dalla Curva Nord in occasione dell’ingresso in campo delle due squadre. Alle ore 18.55 è ufficialmente iniziata la stagione in Champions League dell’Inter di Luciano Spalletti, il primo appuntamento è contro il Tottenham di Pochettino. Pubblico delle grandi occasioni allo Stadio Giuseppe Meazza con i tifosi nerazzurri che hanno risposto alla grande per l’esordio in Champions dei nerazzurri, nonostante un inizio di stagione piuttosto negativo con due sconfitte nelle prime quattro giornate di campionato.

Grande emozione al momento dell’ingresso in campo e dell’inno della Champions League, con la grande partecipazione del pubblico presente. Questa la coreografia esposta dalla Curva Nord nerazzurra, con tanto di gigantografia dei tifosi interisti e la scritta «We are back» a suggellare il ritorno dell’Inter in quella Champions League che mancava ormai da diversi anni. Adesso servirà una grande risposta in campo dei calciatori nerazzurri, pronti a godere di una serata emozionante e attesa da diversi mesi dopo quel gol allo scadere di Matias Vecino nello ‘spareggio’ dello scorso anno contro la Lazio che ha permesso all’Inter di accedere alla Champions League 2018/2019.