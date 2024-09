Corinthians, UFFICIALE l’arrivo di Depay: c’è l’ANNUNCIO

L’annuncio del Corinthians sull’arrivo di Memphis Depay a parametro zero. Tutti i dettagli in merito

Il Corinthians ha ufficializzato l’arrivo di Memphis Depay a parametro zero.

COMUNICATO – «Questo lunedì (09), lo Sport Club Corinthians Paulista ha accettato di ingaggiare l’attaccante olandese Memphis Depay. A 30 anni l’atleta arriva al Timão con un contratto valido fino al 31 dicembre 2026. Formatosi nelle giovanili del PSV Eindhoven, dall’Olanda, è arrivato in prima squadra nel 2012. Due anni dopo, ha partecipato alla Coppa del Mondo FIFA in Brasile e ha anche segnato uno dei gol vincenti per la sua squadra contro il Cile, nel Neo Quimica Arena. Ha giocato per Manchester United-ING, Lione-FRA, Barcellona-ESP e Atlético de Madrid-ESP, club per cui ha giocato la scorsa stagione. Per l’Olanda sono state giocate 98 partite e sono stati segnati 46 gol».