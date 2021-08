Cornelius Trabzonspor, è ufficiale: l’annuncio social del club – FOTO

Il Trabzonspor rompre gli indugi e ufficializza l’arrivo di Andreas Cornelius, ormai ex Parma: l’annuncio sui social – FOTO

Si chiude la ricerca dell’attaccante per il Trabzonspor. Il club turco che per molto tempo aveva cercato Alberto Cerri del Cagliari ha finalizzato l’accordo con il Parma per Andreas Cornelius.

L’annuncio arriva direttamente dai social del club turco che ha dunque il suo nuovo centravanti. In Italia, per Cornelius, 13 gol in 57 partite con la maglia del Parma.