Coronavirus, Arcuri: «Inizia il secondo tempo della partita»

Domenico Arcuri ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus in Italia: «Inizia il secondo tempo della partita»

Il commissario straordinario del Governo per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, è intervenuto a Che tempo che fa, su Rai2, per fare il punto della situazione: «Mi sembra che domani si cominci il secondo tempo di una partita, di cui ancora non si conosce né la durata né la fine. Siamo sicuramente più pronti rispetto ai primi giorni, riuscendo a contenere i contagi e ridurli di sei-otto volte, ora la situazione richiede che si faccia di tutto perché l’indice non salga».

«Ieri ho sottoscritto un accordo con farmacie e para-farmacie che da domani venderanno le mascherine al prezzo fissato dall’ordinanza, a 50 centesimi. Confido che finalmente con un euro una madre potrà comprare due mascherine per i propri figli. Abbiamo abbassato, se non azzerato, la speculazione. Con Confcommercio e altre associazioni di distributori abbiamo stipulato accordi che ci permetteranno di avere 50mila punti vendita di mascherine in Italia, al prezzo giusto. Non si può speculare sulla salute».