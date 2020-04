Coronavirus, Arteta: «Ho un sistema immunitario buono»

L’allenatore dell’Arsenal Arteta ha parlato della situazione di emergenza sanitaria a causa del Coronavirus

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato dell’emergenza Coronavirus: «Chi ha famiglia si sta rendendo conto di quanto sia difficile gestire i figli come fanno le nostre mogli. Ci sono giocatori giovani che vivono da soli e le loro giornate sono più lunghe. Dobbiamo prenderci cura di loro, tenerli occupati. Il virus? Ora sto bene, sono completamente guarito».

«Probabilmente non l’ho preso in modo serio oppure il mio sistema immunitario è buono. Ho chiamato il dottore e il CEO a casa mia perché avevo sintomi ed ero stato a contatto con alcuni giocatori. Quindi abbiamo dovuto comunicare tutto alla Premier e al Manchester City e abbiamo fatto la scelta giusta, rinviando la sfida. Guardiola era preoccupato per i suoi genitori, che avevano cercato di isolarsi. La morte della mamma è una notizia triste, conosco la sua famiglia molto bene. Gli ho fatto le condoglianze».