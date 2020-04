Coronavirus, Bergomi: «Il calcio deve ricominciare»

L’opinionista di Sky Beppe Bergomi ha detto la sua sulla ripresa della Serie A: «Il calcio deve ricominciare»

L’ex calciatore e opinionista di Sky Beppe Bergomi ha espresso le proprie considerazioni sull’eventuale ripresa della Serie A, nonostante l’emergenza Coronavirus sia ancora in corso.

«Penso che il calcio debba ricominciare. Non è uno sport come il basket, dove ci sono i playoff e quindi è più facile sospendere tutto e non assegnare il titolo. Penso che, appena ci saranno le condizioni ottimali, si potrà terminare la stagione».