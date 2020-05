Coronavirus, Burioni: «Siamo come un paziente appena guarito»

Il professor Roberto Burioni ha parlato a Che tempo che fa: le dichiarazioni del virologo sull’emergenza Coronavirus

Il professor Roberto Burioni è intervenuto durante la trasmissione Che tempo che fa su Rai 1: «Siamo come un paziente appena guarito: appena guarisce non lo mandiamo a sciare, gli chiediamo di stare riguardato. È un virus nuovo, non possiamo prevedere cosa farà».

«Sarebbe un peccato buttare via tutti i sacrifici fatti. R 0.5 vuol dire che 200 persone ammalate ne contageranno 100, ma il tasso di contagio è sempre una persona che infetta una. Poi ci sono molti che non contagiano nessuno e pochi che ne contagiano moltissimi», ha concluso Burioni.