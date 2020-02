Emergenza Coronavirus, Conte: «Sospesi eventi sportivi in Lombardia e Veneto»

Aumentano i contagi del coronavirus in Italia: ecco le misure riguardanti le manifestazione sportive di domani

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto in conferenza stampa: ecco le sue parole.

«Abbiamo intenzione di annullare tutte le manifestazioni sportive in Lombardia e in Veneto nella giornata di domani, ne ho già parlato con il ministro Spadafora. Nelle aree cosiddette di focolaio non sarà consentito l’ingresso e l’allontanamento, salvo specifiche deroghe che andranno valutare di volta in volta. In quelle zone è già stata disposta la sospensione delle attività lavorative e delle manifestazioni».