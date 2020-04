Coronavirus, Dzeko: «La Roma è stata vicina ai calciatori»

Il capitano della Roma Dzeko ha parlato del momento attraversato dal club giallorosso durante l’emergenza Coronavirus

L’attaccante della Roma Edin Dzeko è stato ospite in videoconferenza durante il Partners House Meeting giallorosso: «Come in tutti i periodi più complicati, quello che fa la differenza all’interno di una squadra è l’unità d’intenti».

«Il club in queste settimane c’è stato molto vicino informandoci costantemente di tutte le iniziative intraprese dalla nostra fondazione e con voi sponsor. Questo per me è motivo di grande orgoglio e un’ulteriore responsabilità che a nome della squadra raccolgo volentieri».