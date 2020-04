Coronavirus, Dzeko: «Prima la salute, poi il calcio»

L’attaccante della Roma Dzeko ha parlato dell’emergenza Coronavirus: «Prima la salute, poi il calcio»

Edin Dzeko ha espresso le proprie considerazioni in merito all’emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio il mondo intero: «La cosa è molto delicata. La salute è la cosa più importante e in questo momento lo sport non è in cima ai pensieri che dobbiamo avere, anche se lo amiamo».

«Quando la situazione si calmerà e non ci saranno più pericoli sarà giusto riprendere e terminare il campionato», ha concluso l’attaccante bosniaco della Roma ai microfoni di Sky Sport.