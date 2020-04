Coronavirus, Immobile dona maglia alla fondazione Cannavaro-Ferrara

Immobile partecipa alla lotta contro l’emergenza Coronavirus della fondazione dei fratelli Cannavaro e Ciro Ferrara

Ciro Immobile ha messo all’asta una propria maglietta per aiutare la fondazione Cannavaro-Ferrara nella lotta contro l’emergenza Coronavirus. Il messaggio del bomber della Lazio su Instagram.

«”Je Sto Vicino a Te” è la nostra personale dichiarazione d’amore per Napoli e la Campania. Ho accettato l’invito degli amici Ciro Ferrara, Fabio e Paolo Cannavaro, e donerò una maglia a cui sono molto legato per l’asta benefica organizzata dalla loro fondazione. L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie più bisognose e le fasce deboli della popolazione del nostro territorio, che oggi sono in grandi difficoltà a causa dei danni causati dal coronavirus».