Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: i numeri del contagio

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 agosto sull’emergenza Coronavirus nel nostro Paese. I numeri

Coronavirus in Italia: ecco il bollettino diramato dalla Protezione Civile con i numeri del contagio relativi al 22 agosto.

Oggi, 22 agosto, si contano 1.071 nuovi casi di contagio da COVID-19, per un totale di 258.136 persone colpite in Italia dall’inizio dell’epidemia. 3 i deceduti oggi che portano il totale a 35.427. I guariti sono 243 per un totale di 205.203. E il numero delle persone attualmente positive continua a crescere, 825 in più oggi, per un totale che sale a 17.503. Sono stati effettuati 77.674 tamponi.