Arriva il primo caso di gara in corso sospeso causa Coronavirua: ecco cosa è successo tra Inghilterra e Scozia U19

Arriva il primo caso di partita in corso sospesa causa Covid. Come riportato dal Corriere dello Sport, la gara tra Inghilterra e Scozia U19 è stata sospesa al 43′ del primo tempo.

Il motivo è la positività di Billy Stark, commissario tecnico della giovanile scozzese. Ora i calciatori scozzesi e lo staff di Stark saranno messi in isolamento per 14 giorni, in via precauzionale.