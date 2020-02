Coronavirus, la Lega Dilettanti rinvia 40 partite in Lombardia

Con una nota ufficiale la Lega Nazionale Dilettanti ha rinviato 40 partite nel week-end per la paura contagio Coronavirus

Il Coronavirus fa paura ed è arrivato in Italia. Come riportano i media nazionali ci sono stati i primi casi di contagio in Lombardia, nella provincia di Lodi. Per questo motivo la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato in una nota ufficiale di aver rinviato 40 partite in programma tra domani e dopodomani. Il comunicato.

«A causa della criticità determinata dal Coronavirus, che ha coinvolto le zone del lodigiano e le società provenienti dallo stesso territorio. Le società non presenti in questo elenco che hanno tesserati (dirigenti, tecnici, calciatori) provenienti dalle zone interessate possono richiedere il rinvio della gara. Si va dall’Eccellenza alla Promozione, passando per Giovanissimi e Allievi Nazionali».