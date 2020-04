Il Napoli si prepara a tornare in campo nonostante l’emergenza Coronavirus: il programma del ritiro degli azzurri

Il Napoli è pronto a riprendere gli allenamenti dopo la sanificazione del centro sportivo di Castel Volturno, nonostante l’emergenza Coronavirus.

Prima del ritorno in campo, i calciatori azzurri saranno sottoposti a tamponi e posti in isolamento per quattro o cinque giorni. Durante il periodo di ritiro, il soggiorno avverrà nell’albergo adiacente al centro sportivo.