Coronavirus: Premier League, Cantwell: «Siamo solo persone»

Il Coronavirus ha colpito anche il Brighton, club di Premier League che ha annunciato il contagio di tre calciatori nelle ultime ore.

Una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio inglese, come ammesso dal centrocampista del Norwich Todd Cantwell su Twitter: «Anche noi in fondo siamo solo persone».

We are just people too 🤷🏼‍♂️ https://t.co/XMKH9FYhsJ

— Todd Cantwell (@ToddCantwell_10) May 10, 2020