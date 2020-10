Coronavirus, riunione urgente del Cts: nuove restrizioni in vista

Riunione urgente del Comitato tecnico-scientifico a seguito della nuova impennata di contagi da Coronavirus in Italia

L’aumento dei contagi da Coronavirus in Italia spingerà il Governo ad adottare nuove restrizioni per la popolazione. È in programma per la giornata di domani una riunione urgente del Comitato tecnico-scientifico per le misure di contenimento che verranno inserite nel nuovo Dpcm.

MINISTRO SPERANZA – «Il mio obiettivo è evitare l’adozione di misure di contenimento dell’epidemia più drastiche che ovviamente hanno un costo sociale ed economico, che vanno ad impattare sulla vita delle persone».