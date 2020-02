Coronavirus, Sannino: «Provvedimento normale, ma non ho sintomi»

Il tecnico dell’Honved Giuseppe Sannino parla della sua particolare condizione: l’allenatore italiano è stato messo in quarantena

Giuseppe Sannino è stato messo in quarantena dall’Honved per far fronte all’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole a TMW.

«Credo che sia un provviedimento normale.Mettiamo che poi per puro caso qualcuno prende il virus e allora a quel punto mi guarderebbero tutti con un po’ di sospetto. Il motivo è questo, dispiace non poter essere con la squadra. Purtroppo in Italia siamo visti adesso con un occhio particolare, anche se comunque ora agli aeroporti fanno i controlli e i test per la febbre. Io non ho sintomi ma il club è giusto che faccia prevenzione».