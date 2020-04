Coronavirus, Smalling: «Tengo mio figlio fuori dai guai»

Il difensore della Roma Smalling ha raccontato la sua quotidianità durante l’emergenza Coronavirus in Italia

Il difensore della Roma Chris Smalling ha raccontato la propria quotidianità nel corso di un’intervista rilasciata al canale ufficiale della società giallorossa: «Trascorro il tempo con mio figlio Leo, ho scoperto che un bambino di dieci mesi è un lavoro a tempo pieno».

«È molto curioso, è in quella fase in cui non riesce a camminare bene, ma se lo teniamo in piedi un po’ ci riesce e ama andare in giro. Quindi sono sempre con lui, cercando di tenerlo fuori dai guai».