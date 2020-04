Coronavirus: Spagna, i calciatori dicono no ai tamponi

L’Associazione Calciatori Spagnoli si è opposta all’utilizzo dei tamponi sui calciatori, dando la priorità ai cittadini

L’Associazione Calciatori Spagnoli (AFE) ha espresso la preoccupazioni dei giocatori di Liga e Segunda Division riprendere gli allenamenti in piena emergenza Coronavirus, opponendosi all’utilizzo dei tamponi e dando la priorità alla salute dei cittadini.

«Non vogliamo generare polemiche. La pandemia ha causato migliaia di vittime e la salute pubblica non è una questione di pochi ma dell’intera società. Come lavoratori, i calciatori si conformeranno alle prescrizioni indicate dai club. È assolutamente necessario che il governo faccia chiarezza sull’argomento», si legge nella nota ufficiale.