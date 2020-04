Coronavirus, tre positivi nella Fiorentina. Castrovilli: «Ho avuto paura»

Il centrocampista della Fiorentina Castrovilli ha parlato dell’emergenza Coronavirus in casa viola: «Ora sono più tranquillo»

Il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha parlato al Corriere della Sera del Coronavirus, che ha contagiato tre calciatori viola: «Ho avuto paura per Vlahovic, Pezzella e Cutrone, ma anche per tutti noi. È un virus sconosciuto e nessuno sa realmente quanto possa nuocere. Ma ora che so che i miei compagni stanno bene sono più tranquillo».

Sulla ripresa della Serie A: «È una domanda complicata. La priorità è la salute e ci sono tante, troppe, persone che soffrono e che stanno perdendo la vita. Noi faremo quello che ci dicono di fare. Chi decide deve tenere conto di tutte le variabili. Di sicuro non sarà come prima e non si potrà far finta di niente».