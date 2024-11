Corsa Scudetto, da qui a marzo senza respiro: le insidie

Riparte sabato la corsa Scudetto e si fermerà solo a marzo con la prossima sosta nazionali: le insidie per il Napoli e le inseguitrici

Si incomincia sabato e si staccherà solo a marzo: inizia la fase più calda della corsa Scudetto, in cui le squadre dovranno scendere in campo ad un ritmo di una partita ogni 4 giorni: il Napoli per provare a mettere spazio sulle inseguitrici, il gruppone di testa intenzionato a non lasciare la presa.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha un grosso vantaggio nell’assenza delle partite europee: mentre Atalanta, Fiorentina, Inter, Juve, Lazio e Milan saranno impegnate anche dal martedì al giovedi è in Champions, Europa e Conference League, la squadra di Conte ha solo la Coppa Italia come obiettivo extra campionato: questo porta i partenopei a dover scendere in campo 19 volte da qui a marzo, 10 partite in meno rispetto ai nerazzurri. E per le inseguitrici c’è anche l’incognita playoff: ad oggi solo la squadra di Mancini e quella di Baroni sembrano in una posizione abbastanza sicura per riuscire ad evitare di mettere in calendario altre due partite europee.