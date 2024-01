Corsi: «Juve e Inter alla pari. Stadio? Serve l’appoggio dei partner»

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato di diversi temi a Tuttosport: lo stadio, la sfida alla Juve e i giovani

STADIO – «Stiamo entrando nel vivo dell’analisi dei numeri. Abbiamo partner che hanno il desiderio di accompagnarci in questo investimento e, una volta avuti numeri precisi, li solleciteremo ad avere una presenza importante. La volontà è sicuramente ristrutturare, ma ci serve l’appoggio dei partner».

JUVE – «La Juve aveva vissuto una stagione difficilissima da gestire, per l’allenatore e per la società. Di sicuro tutto questo ha avuto riflessi negativi su gioco e risultati, però il lavoro fatto l’anno scorso sta dando frutti. Ora che la Juventus è in testa si comincia a rendersene conto, ma io non capisco come si potesse pensare a un’Inter strafavorita: le ho sempre viste alla pari. E la Juventus senza impegni di coppa può avere un piccolo vantaggio: se l’Inter può incappare in una giornata negativa è dopo una partita di coppa, come l’anno scorso contro di noi. Non mi pare che la Juventus abbia meno sostanza nella rosa e poi c’è stato l’inserimento dei giovani, sicuramente fra le cose più positive di quest’anno, che credo possa riequilibrare qualche differenza tecnica: quando vedo giocare Yildiz… È un talento a cui non manca nulla e che è nel posto giusto per crescere. Alla Juventus e a Torino gli atleti sono atleti più che attori, per tornare al discorso di prima. È un po’ quello che, in piccolo, capita da noi, dove la grande tranquillità della piazza aiuta, soprattutto i giovani».

BALDANZI E FAZZINI – «Sì: i nuovi Rugani, i nuovi Ricci, i nuovi Asllani…. Tutti ragazzi che hanno trovato una bella dimensione. E ne arriveranno altri: nell’Under 20 che ha vinto 3-0 in Inghilterra a novembre avevamo Angori e Ignacchiti che giocano in C nel Pontedera e avremmo già potuto spostare in B. E aspettiamo Belardinelli che è stato frenato da un infortunio» .