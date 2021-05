Corso Allenatori a Coverciano: presenti in aula De Rossi, Vieri, Del Piero e Matri

Prima settimana di lezioni in presenza per gli allievi del corso allenatori Uefa B/A a Coverciano. Una classe ricca di nomi noti del calcio italiano, a cominciare dal collaboratore tecnico dello staff del ct Mancini, Daniele De Rossi.

Come riporta il sito ufficiale della FIGC a seguire le lezioni dal vivo anche il campione del mondo nel 2006, Alessandro Del Piero. E poi ancora: l’ex attaccante azzurro Christian Vieri; i vicecampioni europei del 2012, Ignazio Abate, Federico Balzaretti e Riccardo Montolivo, e ancora Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini e David Pizarro.

L'aula magna di #Coverciano questa mattina si è riempita di molti nomi noti del #calcioitaliano, insieme per seguire il corso per #allenatori UEFA B/A.

Per tutti i dettagli: https://t.co/rCwsjjlB7d pic.twitter.com/gXBZzXwVkf

— FIGC (@FIGC) May 5, 2021