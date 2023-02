Cremonese, Braida: «Vittoria contro la Roma? Nel calcio Davide può sempre battere Golia»

Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, ha parlato della vittoria dei grigiorossi di ieri sera contro la Roma

Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, ha parlato a Radio FirenzeViola.

ROMA – «Nel calcio Davide può sempre battere Golia: nel nostro progetto c’è impegno e voglia dI fare. Probabilmente quando giochiamo in Coppa siamo più liberi di testa e ci esprimiamo al meglio, mentre in campionato non ci riusciamo. Mi auguro invece che da sabato inizieremo anche a vincere: è dura andare avanti senza non aver ancora vinto. Non mi sembra il caso di festeggiare, considerata la nostra classifica… abbiamo solo vinto una partita, niente di più. Quando ho festeggiato in passato era per la vittoria di un campionato e di una Champions».