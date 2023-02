Cremonese, Giacchetta: «Non siamo soddisfatti del mercato»

Le parole di Simone Giacchetta, ds della Cremonese, sulla sessione di calciomercato della squadra grigiorossa

Simone Giacchetta ha commentato il mercato della Cremonese in conferenza stampa.

PAROLE – «Non siamo pienamente soddisfatti, c’erano altri inserimenti da fare: un centrocampista e un attaccante. La stessa idea era condivisa anche col nuovo allenatore, alcune non si sono concretizzate. C’era concorrenza e qualche prestazione delle ultime gare non ha favorito. Svincolati? Se c’è qualcuno di funzionale bene, altrimenti no. Stiamo guardando, ma non so se c’è».