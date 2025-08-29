 Cremonese Sassuolo 3-2: emozioni e colpi di scena allo Zini. Il racconto del match
Cremonese News

Cremonese Sassuolo 3-2: emozioni e colpi di scena allo Zini. Il racconto del match

Cremonese Sassuolo 3-2: emozioni e colpi di scena allo stadio Zini. Il racconto e il recap della sfida di Serie A

La seconda giornata di Serie A 2025/26 ha regalato spettacolo allo stadio Giovanni Zini, dove la Cremonese di Davide Nicola ha superato il Sassuolo di Fabio Grosso con un pirotecnico 3-2, conquistando la vetta momentanea della classifica a punteggio pieno.

Primo tempo: grigiorossi travolgenti

Dopo una fase iniziale di studio, la gara si è sbloccata al 37’ con il colpo di testa vincente di Filippo Terracciano su corner di Vandeputte. Passano appena due minuti e Franco Vázquez firma il raddoppio, sfruttando un recupero palla di Zerbin e l’assist di Sanabria. Il Sassuolo reagisce nel finale di frazione, ma trova sulla sua strada un super Audero e i legni a negare il gol a Pinamonti.

Ripresa: rimonta neroverde

Nella seconda metà, gli ospiti alzano il ritmo e al 63’ Andrea Pinamonti accorcia le distanze su assist di Volpato. Dieci minuti più tardi, un fallo di Grassi su Fadera porta al rigore trasformato da Domenico Berardi, che sigla il 2-2.

Finale da brividi

Quando la rimonta sembrava completata, la Cremonese trova la zampata decisiva: al 93’ Manuel De Luca, subentrato a Sanabria, realizza dal dischetto il gol vittoria dopo un fallo di Fadera su Floriani Mussolini.

Analisi e prospettive

La Cremonese conferma il suo ottimo avvio di stagione, con due vittorie in altrettante gare, e si candida a sorpresa del campionato. Il Sassuolo, invece, resta a zero punti e dovrà lavorare sulla fase difensiva per invertire la rotta.

Con questo successo, i grigiorossi non solo consolidano il morale, ma dimostrano di poter competere con chiunque, grazie a organizzazione, carattere e cinismo sotto porta. Una partita intensa, ricca di episodi e perfetta per gli amanti del calcio spettacolo.

