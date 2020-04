Crespo allo scoperto: «Futuro da allenatore? Voglio allenare Milan o Inter»

Crespo sogna un ritorno romantico a San Siro: l’allenatore ammette che gli piacerebbe tornare in italia per guidare il Milan o l’Inter

Nel corso dell’intervista a Sky Sport, Hernan Crespo, allenatore del club argentino Defensa y Justicia, ha dichiarato che vorrebbe tornare in Italia per sedersi sulla panchina del Milan o dell’Inter.

«Se allenerei la Juve? Prima devono propormelo. E’ chiaro che l’affetto verso Inter e Milan sia diverso, ma non lo so. Adesso non è tra i miei pensieri. Sto facendo di tutto per migliorare, logicamente ambisco a tornare in Italia. E’ difficile, con la Juve ci ho sempre giocato contro, ci sono grande rispetto e competitività. Quale squadra mi piacerebbe allenare? Mi piacerebbe allenare quelle in cui ho giocato. Voglio tornare a San Siro, sempre che non me lo tirino giù. Lo sogno tutti i giorni, è un luogo magico».