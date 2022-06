Criscito, l’addio social al Genoa: «É un arrivederci»

Sui suoi social, Domenico Criscito saluta il Genoa dopo il suo passaggio al Toronto: «I tuoi colori sono indelebili nel mio cuore»

Domenico Criscito saluta i tifosi del Genoa dopo l’ufficialità del suo passaggio al Toronto. Di seguito le sue parole sulla sua pagina Instragram.

«Caro Genoa, non avrei immaginato n’è voluto essere qui ora a scriverti per un ultimo saluto, ma nella vita come ben sappiamo non sempre le cose vanno come si spera o si vuole. Le nostre strade devono dividirsi ancora una volta purtroppo non per mia scelta. Spero solo sia per il bene di questa squadra , di questi colori e di questo nuovo progetto. Ti seguirò e sosterrò ovunque sarò perché non c è niente da fare i tuoi colori sono indelebili nel mio cuore. Ho gioito, lottato, sofferto per te e ho dato sempre il massimo. Mi dispiace non aver raggiunto l’obiettivo, ma ti auguro di volare in alto nei mesi e anni avvenire. Il mio è un arrivederci…sicuramente non tornerò come giocatore, ma spero di tornare e di contribuire al tuo successo. Volevo ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto in questi dieci anni rossoblu, a partire dai compagni di squadra fino ad arrivare alle persone che lavorano in sede. Ma un grazie speciale va a NORD perché grazie a voi sono diventato genoano. Per sempre nel mio cuore»