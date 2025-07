Cristante Juve: l’opzione si scalda, pronto uno scambio clamoroso con i giallorossi! Le ultimissime di mercato

La Juventus sta valutando una manovra di mercato significativa con la Roma che potrebbe portare a uno scambio tra Weston McKennie e Bryan Cristante. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i contatti tra i due club sono già in corso, con l’obiettivo di trovare una soluzione vantaggiosa per entrambe le squadre.

McKennie verso l’uscita

Il futuro di Weston McKennie, centrocampista statunitense classe 1998, è sempre più lontano da Torino. Dopo l’esperienza in prestito al Leeds e il rientro alla Juventus, il giocatore non sembra rientrare nei piani tattici del tecnico Igor Tudor. Il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2026, è fermo e il club bianconero è alla ricerca di una sistemazione. In questo contesto, la Roma ha mostrato interesse, aprendo la possibilità a uno scambio per rafforzare il centrocampo.

Cristante nel mirino della Juve

Come contropartita tecnica, la Roma ha inizialmente proposto Lorenzo Pellegrini, trequartista con leadership ed esperienza, ma la Juventus non è convinta del profilo. Il nome che interessa maggiormente è quello di Bryan Cristante, mediano classe 1995 con oltre 250 presenze in Serie A. Ex Atalanta, Cristante è apprezzato per la sua versatilità tattica, capacità di interdizione e propensione all’inserimento in zona gol. Si tratta di un profilo che rispecchia perfettamente le caratteristiche richieste da Tudor per dare maggiore equilibrio al reparto centrale.

Tempistiche e strategie

La trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane. La Juventus è disposta a cedere McKennie solo a fronte di un ritorno tecnico adeguato, e Cristante rappresenta una delle opzioni più concrete. Resta però da vedere se la Roma sarà disposta ad accettare il sacrificio di un giocatore considerato pilastro della squadra di Daniele De Rossi.

Una possibile svolta potrebbe ridefinire le gerarchie a centrocampo per entrambe le squadre, segnando una delle operazioni più rilevanti del mercato italiano 2025.