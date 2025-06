Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al-Nassr, contratto record, il più pagato di sempre nel calcio

Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al-Nassr: per il portoghese un contratto fino al 2027 con una cifra record di 260 milioni l’anno

Cristiano Ronaldo ha rinnovato con l’Al-Nassr fino al 2027, firmando quello che Marca definisce il contratto più ricco nella storia del calcio. Un’intesa faraonica: 200 milioni di euro a stagione, cui si aggiungono altri 60 milioni derivanti dai diritti d’immagine. In totale, 260 milioni l’anno per continuare a fare la storia – non solo sportiva – nel cuore dell’Arabia Saudita.

Le cifre sono impressionanti e rendono l’idea della portata dell’accordo. Ogni mese Ronaldo incasserà circa 16,67 milioni di euro, ovvero 555.555 euro al giorno. Tradotto in minuti e secondi: 23.150 euro all’ora, 386 euro al minuto e 6,5 euro al secondo. Un flusso continuo di denaro che riflette non solo le sue qualità calcistiche, ma soprattutto la sua potenza mediatica e commerciale.

A quasi 40 anni, il fuoriclasse portoghese resta una calamita globale: sponsor, visibilità e milioni di tifosi in tutto il mondo continuano a seguirlo ovunque. Dopo aver segnato la storia di Manchester United, Real Madrid e Juventus, CR7 si è imposto anche nella Saudi Pro League, campionato che – grazie anche alla sua presenza – è diventato un polo sempre più attrattivo per grandi nomi del calcio mondiale.

Obiettivo dichiarato: arrivare a 1000 gol in carriera. E con questo nuovo contratto, Ronaldo avrà ancora tempo e risorse per inseguire l’ennesimo traguardo. Il rinnovo con l’Al Nassr suggella anche un forte legame con il club, come dimostrato dallo stesso giocatore con un messaggio chiaro e diretto: «Al Nassr forever». A queste condizioni, sembra ormai chiaro che l’ultimo palcoscenico definitivo della carriera del portoghese sarà il Medio Oriente. E con 200 milioni l’anno, è facile comprendere perché.