Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere lontano dal Real Madrid, parola dello stesso asso portoghese

Cristiano Ronaldo ha vinto la quinta delle sei finali di Champions League disputate in carriera tra Manchester United e Real Madrid. Stavolta però l’attaccante portoghese non ha marcato il cartellino e, a far parlare, piuttosto che la sua performance, sono state le dichiarazioni dopo il triplice fischio finale. Una vera e propria ammissione di addio nel corso del mercato estivo:

«E’ stato bello giocare nel Real Madrid. Nei prossimi giorni darà una risposta ai tifosi, che sono sempre stati dalla mia parte. Abbiamo fatto la storia e ora dobbiamo godercela. Godiamoci questo momento, Zinedine Zidane, lo staff tecnico, il futuro dei giocatori non è importante in questo momento. Non ho dubbi, ma non è importante ora. Quindi riposo e poi vado con la Nazionale. Chi è stato il miglior marcatore di questa Champions League? Chi ha più Champions, più gol?! Incredibile, non ce ne rendiamo ancora conto, è un momento unico che può essere descritto con poche parole». Parole, quelle di CR7, che hanno spaventato il Real Madrid ed i milioni di tifosi sparsi per il globo: sarà addio? Pare davvero di sì stavolta.