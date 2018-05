Il Real Madrid di Zinedine Zidane ha vinto, per la terza volta di fila, la Champions League

Zidane e la sua squadra hanno alzato al cielo di Kiev la tredicesima Champions League della storia dei galacticos, di cui le ultime 3 sono arrivate proprio con l’allenatore francese in panchina. Un record per l’ex calciatore della Juventus, che è diventato il primo tecnico a vincere 3 CL di fila. Arrivato tra i mugugni generali, Zinedine ha risposto sul campo riportando il Real ai suoi livelli europei. Il rapporto con Bale non è dei migliori, il distacco in Liga dal Barcellona ha macchiato la stagione in Spagna ma in Europa la squadra di Zidane è regina incontrastata.

Anzi l’attrito tra Gareth ed il suo allenatore hanno inciso positivamente sul match, vista la doppietta decisiva del gallese: pungolato nell’orgoglio dalla scelta del francese di farlo partire dalla panchina, l’ex Tottenham ha risposto come soltanto i campioni fanno. Campione, fuoriclasse, leggenda, lo è anche Cristiano Ronaldo che ha vinto 5 delle 6 finali di Champions League disputate con Manchester United e Real Madrid. Messi ne ha vinte 4, Maldini, Di Stefano e Zarraga ben 5, adesso l’obiettivo è raggiungere Gento a quota 6. Record su record nella notte storica di Kiev.