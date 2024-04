Frosinone Salernitana, esce Turati: la motivazione del cambio

Stefano Turati è uscito all’intervallo della sfida contro la Salernitana. Ecco la motivazione del suo cambio

All’intervallo della sfida tra Frosinone Salernitana, a riposo sul punteggio di 2-0, Turati è rimasto negli spogliatoi. Una scelta che ha stupito il pubblico del Benito Stirpe, ma che in realtà ha una motivazione chara.

Il portiere si è infortunato alla mano in occasione dell’uscita bassa su Tchaouna. Per evitare complicazioni lasciandolo in campo, Di Francesco ha optato per l’ingresso in campo di Cerofolini.